VN – Giocatori liberi: il ritiro vero e proprio riprende domani

Le ultime indiscrezioni sul proseguo del ritiro in casa Fiorentina: i calciatori di Iachini beneficeranno di un' ultima sera di libertà

Diversamente da quanto trapelato nella giornata di ieri, la nostra redazione ha appreso che il ritiro per i calciatori non proseguirà nel pomeriggio di oggi. Alcuni di loro, dopo l'allenamento svolto questa mattina, hanno fatto regolarmente rientro presso la propria abitazione, senza trattenersi all'interno del CS "Davide Astori". La squadra sarà di nuovo insieme per la cena, ma i calciatori faranno ritorno a casa per trascorrere la notte. La Fiorentina tornerà in ritiro da domani: ritrovo fissato con la seduta d'allenamento, agli ordini di Iachini, fino al consueto pernottamento presso "Villa Olmi", a Bagno a Ripoli.