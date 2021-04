Le ultime dal CS: verso la Juve, Kokorin e Borja lavorano a parte

Su Radio Bruno viene fatto il punto sulle ultime notizie dai Campini, nell'avvicinamento a Fiorentina-Juventus

Dalle frequenze di Radio Bruno viene fatto il punto sulle ultime di formazione in vista della gara con la Juve. Non ci sarà Bonaventura squalificato ma rientra Milenkovic che giocherà titolare nei tre centrali. Kokorin ha svolto allenamento differenziato, da chiarire se possa essere convocato o meno per il match coi bianconeri. Lavoro differenziato anche per Borja Valero che ha lavorato solo in palestra senza scendere in campo, non è chiaro quale sia il suo problema. Commisso è presente al Centro Sportivo ed ha assistito all'allenamento.