VN – Cabral non perde tempo, oggi il primo allenamento con i compagni

Cabral è pronto!

Il neo acquisto della Fiorentina (manca soltanto l'ufficialità, ma gli indizi della società viola sono già arrivati) oggi svolgerà la prima seduta in gruppo con i nuovi compagni. La squadra, infatti, svolgerà un allenamento quest'oggi alle 11 e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Italiano potrà avere subito a disposizione il suo nuovo centravanti Arthur Cabral. In tempo quindi per ambientarsi ed entrare nei meccanismi del gioco viola in vista della ripresa del campionato: sabato 5 febbraio quando al Franchi arriverà la Lazio di Maurizio Sarri.