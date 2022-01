In arrivo l'ufficialità

Sui proprio social la Fiorentina ha voluto, come di consueto, anticipare l'ufficialità di un calciatore con un indizio. Questa volta, per annunciare l'arrivo di Arthur Cabral la Fiorentina ha postato un immagine che raffigura una spada nella roccia (visibile in calce). Un richiamo quindi a "Re Artù", il soprannome che già sta spopolando a Firenze per l'attaccante brasiliano.