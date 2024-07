VN – Barak di rientro dopo Euro 2024: ecco quando si unirà al gruppo

Non è stato un Euro 2024 da ricordare per Antonin Barak, debilitato da un malessere e poi protagonista in negativo a causa dell'espulsione che ha tagliato le gambe alla Repubblica Ceca nella terza gara del girone contro la Turchia. Dopo le vacanze, l'ex Verona è pronto a tornare a lavorare con la Fiorentina al Viola Park.