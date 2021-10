Dal CS: Vlahovic sorride e firma autografi. Milenkovic è recuperato

Ultimi aggiornamenti dal centro sportivo Davide Astori

Dalle frequenze di Radio Bruno arrivano aggiornamenti dai Campini sul resoconto della giornata odierna in casa Viola. L'allenamento è finito. Buone notizie sul fronte Castrovilli che è tornato ad allenarsi individualmente. La speranza è che possa tornare in gruppo i primi di novembre.

Quest'oggi sono tornati quattro calciatori dalle Nazionali: Amrabat e i serbi. Mancano i sudamericani che dovrebbero tornare fra venerdì e sabato. Vlahovic è arrivato prima delle 15, ha firmato una maglia e ha sorriso a una tifosa che lo sollecitava a dare tutto. È apparso sereno. Possibile ci sia stato un colloquio con Italiano, che di solito non ama soffermarsi sui singoli per le questioni extra campo. Milenkovic sta bene e si è allenato in gruppo nonostante qualche problemino accusato in Nazionale. Sarà regolarmente a disposizione col Venezia.