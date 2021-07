Vlahovic sempre disponibile. Due siparietti prima e dopo l’amichevole di oggi

I palleggi con un bambino, una foto un po'... spericolata: Vlahovic sempre aperto con tutti i tifosi viola nonostante il futuro incerto

Un futuro ancora tutto da scrivere ma un presente comunque concentrato sul campo e sulla Fiorentina. Dusan Vlahovic non sta soffrendo i rumors che stanno accompagnando il suo precampionato a Moena, anzi ogni giorno si è prestato per foto e autografi. Anche oggi, prima e dopo l'amichevole stravinta 9-0 contro il Levico Terme , nella quale non è sceso in campo, si è reso protagonista di due siparietti simpatici.

Prima del match, il serbo si è intrattenuto per circa una decina di minuti con un giovane raccattapalle, palleggiando insieme a lui e regalandogli dei consigli preziosi per la sua giovane carriera. Al termine del match invece, quando ormai quasi tutti i tifosi avevano lasciato il "Benatti", una coppia lo ha invitato ad avvicinarsi per una foto. Ma non con loro, bensì con il loro piccolo figlio che è stato quasi lanciato in campo e afferrato dall'attaccante: foto fatta, pargolo in salvo. E Vlahovic che si dimostra ancora una volta super disponibile con tutti.