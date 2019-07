Vlahovic: “Risultato negativo, ma meritavamo di più. Puntiamo a vincere contro il Benfica”

A seguire vi riportiamo le dichiarazioni di Dusan Vlahovic nel post partita di Arsenal-Fiorentina (3-0). Queste le sue parole diffuse attraverso i canali ufficiali del club viola: “E’ sempre molto bello quando giochi davanti ad un pubblico come quello di oggi. Non ci è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo contenti, ma credo che meritavamo sicuramente di più. Adesso guardiamo avanti. Stasera partiamo per il New Jersey e puntiamo a vincere la partita contro il Benfica, che è un’altra squadra molto forte”. C’E’ ANCHE LUI NEI “TOP E FLOP” DELLA GARA