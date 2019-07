Top e flop di Arsenal-Fiorentina: a Vlahovic manca solo la rete, bene Ranieri. Benassi, troppo poco

Una buona Fiorentina viene punita oltre i propri demeriti ed esce battuta per 3-0 dalla seconda gara della ICC contro l’Arsenal. Decidono la doppietta di Nketiah (15° e 66°) e la rete siglata ad un minuto dal 90° da Willok. Questi i giudizi su alcuni degli interpreti viola scesi in campo:

TOP

Dusan VLAHOVIC – Spina nel fianco costante per la difesa dell’Arsenal per tre quarti di gara, buona parte delle azioni pericolose costruite dalla Fiorentina nel primo tempo portano la sua firma. Solo un Martinez in forma e un po’ di sfortuna gli negano la gioia del gol, ma la gara di stanotte conferma le impressioni destate mercoledì scorso: Vlahovic ha tutte le carte in regola per esplodere, compreso un approccio alla gara da veterano. Sarà il suo anno?

Luca RANIERI – Discorso simile a quello fatto per Vlahovic (anche lui uscito a metà ripresa): se non fosse per la carta d’identità saresti convinto di avere in rosa il classico difensore tutto mestiere ed esperienza. In realtà il mestiere c’è, come dimostra la chiusura strepitosa al 26′, l’età un po’ meno visto che parliamo di un ragazzo di appena 20 anni. Se continuerà di questo passo sarà difficile non tenerlo in considerazione per uno dei quattro posti in rosa che presumibilmente saranno destinati ai centrali.

Riccardo SAPONARA – Parte malino, ma dopo aver preso le misure sale in cattedra, smistando palle filtranti e lanci al millimetro. Fallisce una buona occasione in avvio di gara, anche se il colpo di testa non è certo la specialità della casa. Continua la sua missione: riuscirà a convincere Montella? Sostituito al 27° della ripresa.

FLOP

Lorenzo VENUTI – Dalla sua parte l’Arsenal affonda con troppa facilità, non a caso la rete dell’1-0 nasce da un cross mancino di Kolasinac. Non commette altri errori evidenti ma la sensazione è che sia lui l’anello debole della retroguardia viola. Sostituito nel finale. Dopo la cessione di Laurini, la Fiorentina non ha alternative sulla destra. E anche Venuti è destinato a salutare (dovrebbe tornare al Lecce).

Marco BENASSI – Sfiora il gran gol al 49′, ma per il resto niente da segnalare. Troppo poco per il capitano viola, che per ampie porzioni di partita sembra sparire dal campo. La continuità, per sua stessa ammissione, non è mai stata il suo forte, dovrà lavorarci molto. Esce al 72° quando la gara non ha più niente da dire.

Federico CECCHERINI – Il suo diretto avversario, Nketiah (classe ’99), segna una doppietta. E già da questo si capisce bene quanto sia stata la complicata la gara del centrale livornese. Lascia il campo dopo 83 minuti. Doveva essere il faro della retroguardia viola ma va quasi sempre in affanno, perdendo troppo spesso la posizione.

