Vlahovic: “Non ho mai spinto per andare via, faremo grandi cose insieme”

Le parole dell'attaccante viola

"I tifosi mi acclamano? Non so che dire, un'emozione che non pensavo di poter mai sentire, meraviglioso sentire lo stadio che urla il tuo nome. Devo continuare così, con più determinazione. Importante aver vinto prima della sosta. Mio gol? Lo devo rivedere per bene, non mi sono reso conto della difficoltà, ma è istinto. L'importante è aver vinto e aver fatto quello che ci ha chiesto il mister, è la strada giusta. Italiano è fortissimo se in un mese e mezzo è riuscito a trasmettere il suo credo, dobbiamo essere contenti ad avere un allenatore così. Noi dobbiamo applicarci e fare il meglio, poi ci saranno alti e bassi, ma con concentrazione e determinazione tutto arriverà. Non ho mai spinto per andare via nonostante offerte importantissime per me e per la società, sono contentissimo di essere e spero di fare grandi cose".