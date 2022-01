Vlahovic: “Napoli fortissimo, ma vogliamo vincere”. Poi glissa sul futuro

L'attaccante viola torna a parlare anche in Italia

"Per noi ogni partita è importante, siamo concentrati su oggi e vogliamo vincere contro un Napoli fortissimo. Torino? Ne abbiamo discusso il giorno dopo, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti quello che serviva per aiutare il gruppo. Futuro? La cosa più importante è giocare e vincere per la Fiorentina, le altre cose non importano adesso".