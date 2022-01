NYT: Vlahovic-Fiorentina ai ferri corti. Il club vuole cedere a gennaio il serbo

Secondo il giornalista del New York Times, Tariq Panja, la Fiorentina vuole anticipare la cessione di Vlahovic già in questa finestra

La Fiorentina vuole cedere Dusan Vlahovic già a gennaio, e il club ha ribadito questa volontà al giocatore anche durante questa settimana. L'indiscrezione arriva dal New York Times, grazie al giornalista Tariq Panja che spiega su Twitter come l'attaccante non abbia fretta di andarsene, mentre la Fiorentina invece voglia accelerare l'exit strategy. La situazione - racconta - rischia di diventare piuttosto spinosa.