Vlahovic, il futuro è un mistero. E le pretendenti non mancano…

Secondo calciomercato.com uno deI candidati a lasciare la Fiorentina nella prossima sessione di mercato potrebbe essere Dusan Vlahovic. L’attaccante viola, dopo essere stato scavalcato da Cutrone nelle gerarchie di Iachini nelle ultime settimane, vuole giocare con continuità e anche l’idea viola di un nome importante per l’attacco lo allontanano da Firenze. La società gigliata starebbe valutando se cederlo in prestito o a titolo definitivo. Vlahovic piace al Milan, ma non mancano i corteggiatori anche in Spagna e Germania.

VLAHOVIC, IL RINNOVO E’ UN REBUS