Vlahovic: “Dobbiamo capire cosa sbagliamo. Se Prandelli non mi faceva battere i rigori…”

Ecco le parole di Dusan Vlahovic a DAZN nel postpartita:

Con Kouamé è stato più facile, eravamo più vicini, più compatti. E’ un gran giocatore, ci capiamo bene. Noi stiamo dando tutto, se non riusciamo dobbiamo capire cosa sbagliamo. Col duro lavoro ci toglieremo delle soddisfazioni, ce lo meritiamo. Non ho parole per ringraziare Prandelli, forse se non mi avesse fatto tirare i rigori non avrei segnato tanto. Il salvataggio di Milenkovic? Ci sarebbe una parolaccia da dire in amicizia… (ride, ndr). Dobbiamo trovare fiducia in noi stessi, abbiamo giocatori importanti, è impossibile non trovare equilibrio. Noi giovani dobbiamo ascoltare i più esperti. Ogni partita è sempre la più importante. Il ghiaccio sul ginocchio? Non è nulla, solo per recuperare più in fretta.