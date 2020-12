“Vlahovic capolavoro di Prandelli. Vietato accontentarsi della vittoria con la Juve”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha commentato al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana la vittoria della Fiorentina contro la Juventus per 3-0:

E’ stata una vittoria netta e limpida, al di là delle scelte arbitrali. Tutti hanno avuto una parte in questo successo. Il gruppo e Prandelli si sono fusi, si comincia a vedere il lavoro. Vlahovic è il capolavoro di Prandelli perché non ha mai dubitato del serbo. Il tecnico ha fatto bene a dargli fiducia fin dal suo arrivo. Dusan si è tolto la paura. Pulgar? Dà grande equilibrio alla squadra. Borja è un giocatore molto intelligente e adesso la Fiorentina ha bisogno proprio di giocatori intelligenti. Ora serve dare seguito alla vittoria di ieri, la Fiorentina non può accontentarsi del successo contro la Juventus. Come ha detto Biraghi, sarà importante la gara contro il Bologna.