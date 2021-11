Vlahovic, ancora sirene inglesi: il Newcastle prepara l’offerta

Vlahovic piace molto al Newcastle, che prepara l'offerta per far tentennare Rocco Commisso già nel mercato invernale

Dusan Vlahovic, come già sappiamo, ha gli occhi puntati da mezza Europa e secondo quanto riportato dal The Sun, il Newcastle l'avrebbe messo seriamente nel mirino. Il club inglese starebbe preparando l'offerta già per il mercato di gennaio per convincere Rocco Commisso. La squadra del fondo PIF inoltre, avrebbe mandato degli osservatori ad assistere alla partita tra Serbia e Portogallo proprio per tenere d'occhio l'attaccante viola.