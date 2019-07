Vitor Hugo: “Mai stato negli Usa, sono contentissimo. Su Baroni e Hristov…”

Prima della partenza alla volta di Chicago, Vitor Hugo ha rilasciato alcune battute ai microfoni di Radio Bruno: “Stiamo lavorando bene, arriviamo sempre stanchissimi a fine giornata. L’ICC? Sono contentissimo perché non sono mai stato negli Stati Uniti. Credo che faremo bene. Prima amichevole? Abbiamo fatto bene, al di là del valore tecnico dell’avversario. Troveremo avversari più forti, ma noi saremo ancora più attenti. Baroni e Hristov? Sono bravissimi ragazzi. Baroni non lo conoscevo, ma ora che l’ho visto posso dire che sono sicuro che renderà felici i tifosi viola. Petko, invece, già lo conoscevo, è già in grado di giocare in Serie A”. IL SUO FUTURO? PIU’ IN TURCHIA CHE IN SPAGNA…