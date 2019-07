Vitor Hugo preferisce la Turchia: trattativa in corso. Il punto sulla situazione di Pezzella

Tutto vero, tutto confermato: Fiorentina e Besiktas stanno negoziando il passaggio di Vitor Hugo in Turchia. Le voci di ieri sera provenienti dal Bosforo vengono avvalorate dalle indiscrezioni raccolte stamattina dalla nostra redazione. L’accordo tra il giocatore ed il club turco è totale, ora tocca alle società. Come già scritto, c’è anche il Leganes tra le concorrenti più accreditate nella corsa al centrale brasiliano, ma nonostante l’offerta del club spagnolo sia più appetibile rispetto a quella formulata dalle “Aquile Nere” (trasferimento definitivo contro prestito con diritto di riscatto) il difensore preferirebbe abbracciare l’opzione turca. Il motivo (duplice) è semplice: i bianconeri, oltre ad offrire un contratto migliore, garantirebbero a Hugo la possibilità di giocare l’Europa League partendo dalla fase a gironi, mentre il Leganes non disputerà le coppe europee.

Trattativa in corso tra la Fiorentina e Besiktas, quindi, con i viola che stanno provando a strappare le migliori condizioni possibili. E poi? Molto dipenderà dalle riflessioni che saranno fatte su German Pezzella: se l’argentino verrà ritenuto adatto a ricoprire il ruolo di libero “alla Gonzalo”, si cercherà un rincalzo. Altrimenti potrebbe arrivare una prima scelta con le caratteristiche indicate da Montella (LEGGI). Intanto, chi conosce Pezzella, garantisce che il ragazzo è aperto a tutte le possibilità ma tutt’altro che smanioso di lasciare Firenze…