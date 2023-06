Vitale: “Società? No idee. La gente non va illusa, senza coppe non c’è appeal”

Intervenuto a RTV38, il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato così dei possibili movimenti del mercato viola: "30 milioni per Amrabat? Ma non scherziamo... Non è uno che ti fa vincere le partite, dopo il mondiale che ha fatto andava venduto. La gente non va illusa, la società non ha idee. Non sono all'altezza, e per ora non mi hanno mai contraddetto. Intanto è tornato Kokorin che va rivenduto, e quest'anno non abbiamo nemmeno l'appeal delle coppe.