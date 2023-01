Vitale: “Serve un altro esterno, ecco chi prenderei. Bianco è forte”

Oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Pino Vitale per parlare di Fiorentina in ottica di mercato e rosa. A seguire le parole del direttore sportivo:

"Sono per l'esordio di Bianco, è un buon giocatore che va aspettato. La Fiorentina riinizierà bene, ha un calendario inizialmente facile, poi ci saranno i recuperi di Nico Gonzalez, Amrabat, per Sottil invece ci vorrà più tempo. Per questo io spenderei qualcosa per Boga. Bisogna liberarsi dei surplus tipo Benassi, va sfoltita la rosa. Bisogna agire anche sul centrocampo nel caso Amrabat se ne vada. Un altro esterno servirebbe: le partite si vincono con punte ed esterni forti. Bisogna investire anche per il futuro. Si deve cercare il goal, quindi prendere un centravanti, si parla di Belotti, ma non sappiamo cosa farà la Roma, mi auguro che poi Jovic ripartirà con lo stesso spirito mostrato prima della sosta."