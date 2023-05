Vitale: “Resto ottimista, la Fiorentina vince la Conference League. Gonzalez…”

"Rimango ottimista per il percorso europeo della Fiorentina, giovedì va a Basilea e vince. Non ci arriva benissimo rispetto all'Inter, ma i viola in finale se la giocano. E vincono la Conference League. Anche se non sta giocando bene, a Basilea non farei a meno di Gonzalez. Rispetto all'andata a Firenze mi aspetto un'altra partita, il Basilea dovrà gestire il vantaggio e quindi starà più chiuso e sulla difensiva. La formazione Italiano ce l'ha già in testa, Castrovilli me lo aspetto a gara in corso".