Vitale: “Prandelli ha pensato agli interessi della squadra. Sarri? Costa tanto”

Il dirigente Pino Vitale ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

All’inizio sono rimasto dispiaciuto, poi leggendo la lettera mi sono ricordato che Prandelli ha sempre dato le dimissioni. Ancora una volta Cesare si è dimostrato innamorato della maglia viola, bisognerebbe vivere dentro di lui per capirne le sensazioni. La lettera è stata stupenda sia per i giocatori, che per la società e per i giocatori. I calciatori ripartono sempre, anche se a volte per una questione d’età pensano ai loro interessi, Cesare ha pensato agli interessi del club. Iachini è abituato a queste situazioni e sicuramente la squadra farà il suo. Prandelli pensava di fare meglio, ora ha sentito questo malessere interno che è successo tante volte nel calcio. Beppe è abituato a queste situazioni, sono convinto che la salvezza arriverà con grande serenità. Adesso la società avrà il tempo per programmare quello che potrà fare la Fiorentina. Tra i papabili allenatori per il futuro ci sono Juric, Gattuso e De Zerbi, oppure giovani come Italiano. C’è anche Sarri libero, ma ci sono i soldi per fare una campagna acquisti come quella che vorrebbe fare il mister?