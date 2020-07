Vitale: “Per la panchina viola non ho dubbi, tutto su Spalletti”

L’ex direttore generale dell’Empoli Pino Vitale è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno; Ecco il parere sull’eventuale futuro allenatore viola:

La salvezza è il minimo indispensabile per la rosa della Fiorentina. Iachini ha fatto un bel finale di stagione, ma io prenderei immediatamente Spalletti perchè è in grado di rivoluzionarti anche la squadra. Sarebbe il massimo per la squadra viola. Beppe ha sempre lavorato in squadre senza grosse ambizioni, ma ha sempre fatto il suo dovere. Commisso però ha detto di puntare alle coppe, e per questo serviranno valutazioni, un allenatore di spessore garantirebbe un salto di qualità importante creandoti le basi per iniziare il processo di crescita. La squadra ha reso meno di quello che doveva dare. Castrovilli è esploso, ma adesso fa fatica. E’ mancato Chiesa, ma comunque per l’organico a disposizione, i viola non possono lottare per arrivare a 45 punti. Mercato? La società deve valutare le sue ambizioni, per poter scegliere se confermare o meno Daniele Pradè. Juric e De Zerbi? Sono gli allenatori rivelazione di questa stagione, in una piazza come Firenze però ci sono pressioni diverse. La mia idea resta la stessa, tutto su Luciano