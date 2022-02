Vitale: “Non avevo dubbi su Italiano. Contento per Piatek, Nico determinante”

L'opinione di Pino Vitale su Italiano e sulle chance viola di andare in Europa: il post Vlahovic è stato assorbito bene

Per parlare di Sassuolo-Fiorentina e di due tra gli allenatori più emergenti del nostro campionato, Radio Bruno ha intervistato l'ex direttore sportivo Pino Vitale : "Vlahovic? Non ci si può guardare indietro, ero convinto che Italiano trovasse soluzioni e con le prestazioni di Nico Gonzalez e Piatek la squadra sta dando qualcosa in più. Europa? La Fiorentina se la può giocare ad armi pari con tutti, anche perché il tecnico viola è uno dei tre emergenti insieme a Dionisi e Zanetti. Ero sicuro che facesse bene anche a Firenze dove la squadra cerca di mettere in campo i suoi principi, con possesso palla e senza paura. E poi, rispetto a La Spezia, la Fiorentina è una società prestigiosa e le pressioni sono diverse".

Verso il Sassuolo: "Ha già vinto due volte a Milano e in casa della Juventus, e anche a Firenze era in vantaggio di due gol. A parte i passi falsi con Venezia, Torino e Lazio, se la Fiorentina ripercorre il campionato importante che sta facendo può venire fuori qualsiasi risultato. Piatek? Negli ultimi anni aveva lasciato un po' a desiderare, ma ora ha ritrovato il gol e si è caricato. Sono contento per lui e per Nico Gonzalez che in questo momento è il giocatore più determinante. E anche per Sottil, un giovane che mi è sempre piaciuto e sta facendo buone prestazioni, che inoltre ha qualche gol ce l'ha in canna".