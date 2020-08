Pino Vitale, esperto direttore sportivo, ha parlato a TMW Radio: “La Fiorentina non può essere contenta, e nemmeno i tifosi se la squadra fa questi punti. Devono fare di più e meglio. Iachini? Direi che l’ha meritata sul campo, ma bisogna capire cosa vuole fare la Fiorentina. Lui è un certo tipo di allenatore, non gioca sempre all’attacco e gli dovranno fare una squadra giusta per fare contenimento e ripartire. Chiesa? Commisso ha parlato chiaro, se portano i soldi va via. Non può rimanere con il culo storto, come si dice a Firenze, come successo invece all’inizio di quest’anno”.

***VN – Quante pretendenti per Dabo, anche una neopromossa in B