VN – Quante pretendenti per Dabo, anche una neopromossa in B

Bryan Dabo, arrivato alla Fiorentina nel gennaio 2018, potrebbe non fare ritorno in viola dopo il prestito alla Spal. Secondo quanto raccolto da Violanews, il centrocampista è molto richiesto, sia in Francia che nella nostra Serie B. La Spal, ha già provato a muovere i primi passi per tenerlo a Ferrara, ma si è mossa anche la Reggina, che dopo aver costruito un grande pacchetto di attaccanti per la cadetteria, vorrebbe inserire la fisicità del centrocampista per puntare subito alla Serie A. I calabresi vorrebbero provare a sbaragliare la concorrenza il prima possibile, iniziando già a lavorare per mettere d’accordo tutte le parti.

