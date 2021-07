Vitale: “Fiorentina da parte alta della classifica. Vlahovic? Deve riconoscenza al club”

Su Saponara: "Sono sempre stato innamorato di lui, però devo dire che a Firenze ha deluso così come aveva deluso al Milan"

Pino Vitale, ex dirigente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole sull'attualità viola: "Sono contento che la Fiorentina abbia preso Italiano, porta entusiasmo ed un gioco nuovo. E' stato uno dei migliori giovani nell'ultima stagione, è un ottimo allenatore. Andrà aspettato. Poi oltre all'entusiasmo servono i risultati, bisogna aspettare qualche impegno importante ed i movimenti della società sul mercato prima di giudicare. Secondo me la Fiorentina è destinata a lottare per la parte alta della classifica.