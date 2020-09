Vitale: “Gran centrocampo con Torreira. Punterei su Mandzukic”

Il dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto a Lady Radio:

Prendere Piatek sarebbe importante e con Torreira la Fiorentina avrebbe un gran centrocampo. Chiesa? Vale tutto il giudizio di Commisso. Se dovesse restare, si alza l’asticella. Paquetà non mi piace, mentre Chiesa giocherà l’Europeo. Con Paquetà la Fiorentina non migliorerebbe. L’attacco? Per Piatek servono i soldi. Punterei su Mandzukic anziché su Higuain. Il croato fa spogliatoio come Ribery.