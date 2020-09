“Da scudetto”, “Cos’ha dimostrato?”: i tifosi del Milan su Chiesa

Milan scatenato in quest’avvio di mercato. Dopo aver ufficializzato il rinnovo di contratto di Ibrahimovic fino al 2021, il Diavolo è a un passo da Tonali (nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche), Brahim Diaz del Real Madrid e Bakayolo del Chelsea, al Monaco la passata stagione.

Non è finita perché il club rossonero, tramite il Dt Paolo Maldini, fa sul serio anche per Federico Chiesa, giocatore richiesto da Stefano Pioli visto che lo conosce molto bene. Secondo Sportmediaset, la società lombarda avrebbe proposto una maxi operazione nella quale rientrerebbe anche Lucas Paquetà.

Come hanno reagito sui social i tifosi del Milan? “Speriamo, forza Paolo Maldini“, “Dai Paolo, portaci questa ciliegina sulla torta“, Sarebbe un grande acquisto”, “Se Paolo porta anche questo avremmo una spina dorsale di giocatori giovani e forti che ci garantirebbe un futuro roseo“, “Sarebbe il colpo top dell’anno”, “Con Chiesa si lotta per lo scudetto“, sono alcuni dei commenti più entusiasti pubblicati sulla pagina Facebook di Pianeta Milan.

Ci sono, però, anche pareri negativo. Ad esempio: “Ma per fare che?“, “Spero solo una cosa: che per comprare Chiesa non vendano Donnarumma“, “Ma che ha dimostrato questo per valere tutti questi soldi. Sopravvalutato, punterei su altri profili“.

