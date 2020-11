Vitale: “Cesare farà innamorare nuovamente i tifosi, la Fiorentina si risolleverà”

Pino Vitale, ex direttore sportivo di Empoli e Pisa, ha parlato a Lady Radio:

Penso che Prandelli sia la persona più adatta per affrontare questo momento. La classifica non rispecchia il valore della rosa, con Cesare gli scettici si innamoreranno di nuovo della Fiorentina. Prandelli gioca a quattro dietro, con tre centrocampisti, due rifinitori e una punta; ci sono anche ottimi rincalzi, che aiuteranno ad arrivare nella parte sinistra della classifica. Poi si vedrà.

Le responsabilità non possono essere solo dell’allenatore, e credo che Commisso se ne sia accorto. Io sono ottimista, la Fiorentina si risolleverà. Non so il presidente con chi ce l’abbia, non vedo nemici se guardo all’ambiente che circonda la squadra. Con i risultati tornerà il sorriso. Lo stadio ha bisogno di uno spazio che sia commerciale, perché con quello si mandano avanti le squadre di calcio. Il presidente, il DS e l’allenatore sono le tre figure-cardine in una società, e mi sembra che la fiducia di Commisso in Pradè non manchi. Se continueranno a mancare i risultati, allora sarà da valutare anche l’operato del direttore.

