Vitale: “Baldanzi? 20 milioni ben spesi. Italiano punta ad allargare la rosa”

L'opinione di Pino Vitale su Baldanzi e non solo: il direttore crede in questa Fiorentina

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex direttore sportivo Pino Vitale ha detto la sua sull'inizio di stagione viola: "La Fiorentina è superiore al Rapid, sono convinto che la partita di Firenze sarà tutta un'altra storia. Domani la squadra sarà diversa, e nonostante i cambi che Italiano farà è nettamente superiore al Lecce. Beltran? Non so se il centravanti sarà lui o Nzola, ma piano piano Italiano deciderà la squadra titolare e intanto punta ad allargarla anche con giovani come Kayode e Infantino. Domani mi aspetto molti cambi, più di 3 o 4. Giocherà Parisi, Arthur avrà un turno di risposo.

Giovedì vedremo la Fiorentina vera con Nico Gonzalez che salta tutti, ma intanto bisogna pensare a vincere con il Lecce: però sono tranquillo. Amrabat? C'è tempo fino a giovedì, se non viene venduto da venerdì tornerà ad essere un giocatore della Fiorentina, ma qualcuno del suo entourage gli ha fatto credere di essere un calciatore da Manchester, Liverpool ecc... Baldanzi? La Fiorentina può fare una grande operazione. La mia idea è quella di prenderlo a 20 milioni e lasciarlo maturare a Empoli. Con Baldanzi i soldi non si perdono mai, sarebbe un investimento alla grande per l'anno prossimo e una formula che non dispiace a Corsi".