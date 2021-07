Vitale: “Questione Antognoni una vergogna. Dà fastidio alla proprietà”

L'ex dirigente dell'Empoli senza peli sulla lingua

"Su Antognoni mi ero già espresso dicendo che è una vergogna il ruolo che gli è stato offerto. Va adoperato per ciò che sa fare, perché è un intenditore di calcio. Sembra lo vogliano mettere da una parte. Per la proprietà la vicenda Antognoni non riguarda Italiano ma non è così, sarebbe stato importante metterglielo accanto. Sapete qual è il problema? Che sia a Della Valle che a Commisso dà fastidio la presenza di Giancarlo, perché porta via spazio dai giornali. La gente vuole parlare con lui, non con Barone. Mercato? Leggo che la Fiorentina è interessata a Sensi e in tanti storcono il naso per gli infortuni. Basterebbe inserire una clausola in base alle presenza, per sarebbe un calciatore da prendere. Però la Fiorentina deve cedere anche diversi calciatori."