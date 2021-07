Burdisso si presenta: “Non mi piace parlare, preferisco lavorare. Ho tante idee”

Le parole del nuovo DT

Vogliamo costruire una squadra che rispetti il cuore Viola e che vinca la domenica. Il mio sogno? Ho iniziato questo percorso facendo la gavetta in Sud America ma questa sfida è molto importante perché ho tanta voglia e tantissime idee, voglio essere una risorsa per il club. Cosa porterò della mia esperienza da calciatore? Non mi piace molto parlare di me, preferisco lavorare. Sono sempre stato un uomo spogliatoio ed è qualcosa che metterò anche in questa esperienza. Servirà un progetto che leghi ciò che vogliamo fare in campo. Da qui metteremo in campo tutte le idee.