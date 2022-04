Violanews stasera a “La testa nel pallone”

Violanews è presente questa sera alla trasmissione in onda su Facebook. Spunti e riflessioni sulla sconfitta dei viola in Coppa Italia

Questa sera il nostro direttore Saverio Pestuggia sarà ospite alla trasmissione "La testa nel pallone" curata su Facebook da Beppe Paradise. Insieme a Francesco Matteini e Michele Fratini analizzerà la sconfitta dei viola in Coppa Italia contro la Juventus. Orario di inizio alle 21, questa invece la pagina per seguire la trasmissione in diretta.