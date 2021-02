Viola subito al lavoro: ecco le condizioni di Ribery. Prossimi giorni decisivi

Radio Bruno ha fornito i dettagli della ripresa del lavoro in casa Fiorentina dopo la sconfitta di Marassi. Seduta defaticante per chi è sceso in campo, completa per gli altri. Da monitorare le condizioni di Ribery, fermato da un problema muscolare contro la Sampdoria. Oggi il francese ha lavorato a parte senza forzare troppo per evitare possibili ricadute. Si punta a riaverlo a disposizione nei prossimi giorni per valutarlo in vista dello Spezia: al momento è difficile fare una previsione sul possibile impiego. Prandelli dovrà poi studiare le mosse al centrocampo: Amrabat tornerà disponibile dopo la squalifica, ma Pulgar si è ben comportato ieri.

