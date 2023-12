Niente da fare per il mini stadio con capienza maggiore all'interno del nuovo stadio della Fiorentina

Come riporta il sito specializzato QuiAntella, la richiesta della Fiorentina di poter portare a capienza piena (3mila spettatori) lo stadio Curva Fiesole (interno al Viola Park) è stata bocciata. Il Comune di Bagno a Ripoli, infatti, ha sentenziato che fino a quando non entrerà in servizio la tramvia, la capienza massima si fermerà a 2mila spettatori.