Viola Park: sono ore decisive per l’inaugurazione del nuovo centro viola

Oggi sarà una giornata decisiva sul fronte Viola Park, con una riunione che andrà in scena tra la Commissione di pubblico spettacolo e i tecnici della Fiorentina. Dopodiché ogni data sarà buona per individuare il momento in cui fissare il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco presso le strutture di Bagno a Ripoli e tagliare, di conseguenza, il fatidico nastro. I nodi da sciogliere restano ancora in sospeso ma la sensazione è che il faccia a faccia odierno sarà decisivo per mettere la parola fine a un lungo balletto che ha portato solo a lunghi ritardi.