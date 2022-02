Viola Park, sorge problema parcheggi: effetti su mini stadi, il punto

Proseguono gli intoppi

L'inaugurazione del centro sportivo è prevista per la fina del 2022 e fino al 2026 non ci saranno i parcheggi, cosa che la proprietà viola non intende accettare. Peraltro, sottolinea il telegiornale, i continui intoppi burocratici stanno facendo perdere entusiasmo a Commisso e per questo c'è un filo diretto tra Barone e Casini, sindaco di Bagno a Ripoli.