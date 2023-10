Lo stadio Curva Fiesole è tutto esaurito per la prima volta. Infatti, come riporta Rai Sport, la cornice di pubblico per la gara della Fiorentina Femminile è davvero importante

Lo stadio Curva Fiesole è tutto esaurito per la prima volta. Infatti, come riporta Rai Sport, la cornice di pubblico per la gara della Fiorentina Femminile è davvero importante. Inoltre, in tribuna sono presenti il presidente Rocco Commisso, Joe Barone, il sindaco di Bagno a Ripoli Casini e l'allenatore della Fiorentina maschile Vincenzo Italiano.