Viola Park e burocrazia: la cronistoria completa

Come è noto i lavori al Viola Park non sono ultimati e quindi è in parte ancora un cantiere. La responsabilità, in questo caso, non riguarda né Comune, né Soprintendenza, né Prefettura, né altri enti pubblici. La Fiorentina sa di non avere l’impianto ancora in regola e che c’è bisogno di alcune deroghe per poterlo aprire al pubblico.