Viola Park: approvata la delibera per il parcheggio scambiatore

Il sindaco Dario Nardella nella conferenza stampa di fine anno a Palazzo Vecchio (in Sala di Lorenzo) ha annunciato la delibera approvata oggi per il parcheggio scambiatore della linea 3.2.1 (Libertà - Bagno a Ripoli). La delibera trasferisce la competenza per la realizzazione al comune di Bagno a Ripoli, con finanziamenti del comune di Firenze. Questo passaggio atteso, come anticipato nelle settimane precedenti, nell'ottica di velocizzare il cantiere e svincolarlo da quello della linea tramviaria, in sinergia col sindaco Casini e la stessa Fiorentina. Si tratta del parcheggio che dovrebbe sorgere a fianco del Viola Park.