Viola in prestito: Fruk fa doppietta ma… è costretto ad allenarsi di notte!

Toni Fruk, centrocampista croato dell'HNK Gorica in prestito dalla Fiorentina, è stato autore di una doppietta in Sibenik-Gorica 0-4, ed è arrivato a 5 reti stagionali in 17 presenze. Fino a qui tutto bene, il problema è che è stato costretto comunque... ad allenarsi alle 1 di notte! L’allenatore del Gorica Sapic, infatti, ha annunciato una curiosa iniziativa: “Faccio i complimenti ai ragazzi per l’ottimo primo tempo, ma il secondo tempo è stato inguardabile. In autobus probabilmente tutti si ubriacheranno e non si accorgeranno nemmeno di avere un allenamento all’una di notte. Sì, ci alleneremo all’una di notte per buttare via tutto l’alcool che berranno sull’autobus”. E alle parole sono seguiti i fatti. Di seguito il video dell'allenamento!