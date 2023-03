Viola in Nazionale: Vlahovic fa vincere Milenkovic, pari deludente per Barak

Una doppietta nel finale di Vlahovic regala tre punti alla Serbia sul campo del Montenegro. 90 minuti al centro della difesa per il viola Milenkovic, con i serbi che adesso guidano a punteggio pieno il girone G. Pari scialbo per la Repubblica ceca di Barak, che non va oltre lo 0-0 in Moldavia. Per il centrocampista offensivo viola 73 minuti senza spunti.