Viola in Nazionale: due serbi su tre vanno in Nations, gioia per Krastev

Convocazione in Nazionale per tre viola

Sono state diramate le convocazioni di Serbia e Bulgaria Under 21 per i prossimi impegni delle rappresentative nazionali: chiamati i serbi Jovic e Terzic, l'infortunio di Milenkovic gli preclude le gare contro Svezia e Norvegia in Nations League. Convocato anche Krastev, presente ieri a Istanbul in panchina, che si aggrega ai migliori giovani del suo paese per l'incontro con i pari età della Serbia.