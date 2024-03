Viola in nazionale, come è andata: Beltran crea e segna, Barak super

Bonaventura e Kayode

Doppia convocazione italiana per Giacomo Bonaventura e Michael Kayode, impiegati rispettivamente in prima squadra dal ct Spalletti (LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SULLA NAZIONALE) ed in Under 21 da Carmine Nunziata. Per quanto riguarda Jack, il centrocampista viola ha partecipato il 21 marzo a Italia-Venezuela, match nel quale è partito titolare ma dove è stato sostituito nel secondo tempo. La gara è finita 2-1 per gli azzurri, anche se il gigliato non ha brillato commettendo anche un errore da matita rossa in impostazione bassa sul gol di Machis. In occasione di Italia-Ecuador, invece, il classe '89 non è stato schierato in campo, con gli azzurri che si sono imposti, comunque, 2-0. Per quanto riguarda Kayode, invece, il giovane terzino è stato inserito in campo contro i pari età della Lettonia venerdì 22 marzo. Gli azzurrini in quell'occasione hanno vinto 2-0 con il baby gigliato che ha sostituito Zanotti all'86'. Nel secondo impegno dei giocatori di Nunziata, poi, Kayode è entrato ancora una volta al posto di Zanotti nel match pareggiato 1-1 contro la Turchia del 26 marzo.