Viola in nazionale: l’ultimo sforzo per tredici, poi le agognate vacanze

Una parte della Fiorentina ancora non è in vacanza. Alcuni giocatori viola, infatti, saranno adesso impegnati con le loro nazionali e saranno complessivamente 13, contando anche i giocatori della Primavera e quelli in prestito. I primi a scendere in campo saranno i marocchini Amrabat e Sabiri, con il secondo già acquistato a gennaio dalla Sampdoria. Inizieranno con l'amichevole di lunedì 12 giugno e poi la partita valida per la qualificazione alla Coppa d'Africa di sabato. Nico Gonzalez, invece, sarà impegnato in due test: prima affronterà l'Australia, il 15 giugno, poi l'Indonesia il 19. Poi c'è Kouamé, che con la maglia della Costa D'Avorio sabato affronterà lo Zambia. Mentre nella Serbia non ci saranno Terzic né l'infortunato Jovic, ma il solo Milenkovic. Prima nella sfida contro la Giordania e poi la Bulgaria del baby Dimo Krastev, nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2024.