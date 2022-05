VIOLA DAY Radio Bruno – Dagli ex ‘in bocca al lupo’ per stasera (VIDEO)

Un bellissimo video raccolto dal Pentasport di Radio Bruno con gli ex viola che mandano il loro in bocca al lupo per Fiorentina-Juventus

Redazione VN

"Il Pentasport" di Radio Bruno nel corso del Viola Day, in onda per tutto il pomeriggio, ha trasmesso questo file con i grandi ex viola che mandano agli undici in campo stasera il loro "in bocca al lupo".

Il file audio scaricabile anche su Spreaker CLICCA QUI e su Spotify (CLICCA QUI)