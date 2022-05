Viola Day: l’intensa e ricca giornata di Radio Bruno verso la Juventus

Il "Viola Day" di Radio Bruno: la redazione del Pentasport, in vista di Fiorentina-Juventus, serata più importante della stagione

Dalle 13 alle 24. Un vero e proprioViola Day da vivere in diretta, no stop, fino al fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, sperando di vivere insieme, e di raccontare, una giornata ed una serata di festa. La redazione del "Pentasport" ha deciso di accompagnare Firenze ed i fiorentini verso la Partita che può riportare i viola in Europa, dopo cinque stagioni di assenza. Da Borja Valero a Joaquin, passando per Roncaglia e capitan Pasqual. Sono solo alcuni dei tanti che faranno sentire la loro voce per spingere la Fiorentina e provare a battere la Juventus. Così Radio Bruno e la redazione del Pentasport, in vista della serata più importante della stagione, hanno preparato tantissime sorprese per gli ascoltatori. Alle 20,45 poi, come per tutta l’annata, il racconto della partita con i collegamenti dal Franchi. Tutti insieme, per provare a tornare in Europa.