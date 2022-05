Radio Bruno e il Viola Day: sabato pomeriggio non-stop prima della Juve

L'iniziativa in occasione della partita decisiva

Fiorentina-Juventus è l'ultima di campionato, gara decisiva per le speranze europee dei viola. Il Pentasport di Radio Bruno, per l'occasione, propone il "Viola Day": dalle 13 in diretta continuativa per avvicinarsi alla super sfida con grandi ospiti ed ex viola, oltre naturalmente alle notizie che arrivano man mano dallo stadio Franchi. Diretta non stop, dunque, poi la partita, da seguire minuto per minuto con la voce di David Guetta.