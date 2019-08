Vigiani: “Montella vuole giocatori duttili, Pulgar fa al caso suo. A Firenze farà bene”

Un passato da calciatore – anche alla Fiorentina – e un presente da allenatore. Luca Vigiani ha iniziato la sua esperienza nel settore giovanile del Bologna, squadra dalla quale i viola potrebbero già nelle prossime ore prelevare Pulgar. Intervistato da Radio Bruno Toscana, l’ex centrocampista ha detto la sua sulla nuova Fiorentina che sta nascendo:

Lavorare con i giovani è molto stimolante ma per nulla semplice, bisogna stare dietro alla crescita dei ragazzi e cerchiamo di aiutarli a rendere al meglio giorno per giorno. Sulla nuova Fiorentina ho impressioni positive, perché la proprietà americana ha portato molto entusiasmo. C’è molto lavoro da fare e probabilmente in pochi possono capire cosa significhi un cambiamento così importante. Il centrocampo viola è una chiara idea di Montella, che predilige giocatori come Badelj e Pulgar nel suo scacchiere: il tecnico fa del possesso palla una necessità in partita, il suo modo di fare calcio mi è sempre piaciuto. Penso che anche in questa sua nuova avventura a Firenze possa fare bene. Sono molti anni che in tutte le squadre gli allenatori cercano di trovare giocatori che riescano a fare più ruoli. Pulgar è decisamente un giocatore che sa fare tutte e due la fasi, dinamico e dotato di ottimo tiro. Unito alle caratteristiche dei compagni di difesa e attacco può dare un grande apporto.